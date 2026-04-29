飛行機の前方、中央、後方、それぞれの席の特徴について、JALの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが乗り物酔いしやすい人にお勧めの座席です！

公式アカウントは「航空券を予約する際、座席選びに迷った経験はありませんか？」「普通席／エコノミークラスの『前方・中央・後方』それぞれに、旅の時間をより楽しく快適に過ごせる魅力があるんです」と投稿。前方、中央、後方のメリットについて、次のように紹介しています。

■前方

・乗り降りがスムーズ。

・最前列は足元が広い。

■中央付近

・重心に近いため、揺れが少ない。乗り物酔いしやすい人や初めて飛行機に乗る人にお勧め。

・機窓から主翼が見える。

■後方

・お手洗いが近い。

・まとまった席が確保しやすい。

この投稿に対し、SNS上では「なるほどね」「参考になりました」「中央がいいですね。乗り物酔いするんです」「翼を見るのが好きで、主翼のちょっと後ろくらいの窓側派です」といった声のほか、「機窓からの景色を見るのが楽しみなので、後方窓側を予約しています」「ゆっくりしたいので、いつも後方を予約しています」など、後方の席を選ぶという声が多く上がっています。

参考にしてみてはいかがでしょうか。