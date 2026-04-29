静岡県の川勝前知事が、退任後初めてリニアについて取材に応じました。年内着工の可能性が高まった静岡工区に思うことは？ 【写真を見る】｢南アルプスに傷をつけるのは地球倫理にもとる｣ 静岡県知事時代にストップかけた川勝平太氏 退任後初めてリニア工事語る 29日午後、取材に応じたのは静岡県の川勝平太前知事。川勝氏と言えば…。（川勝平太 前静岡県知事2017年）「全てデメリットしかない。この工事を静岡県下ですること