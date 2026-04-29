29日からゴールデンウィークです。最大で12連休の方もいらっしゃるかもしれません。皆さんどのように過ごすのでしょうか。JR鹿児島中央駅で聞きました。(記者)「きょうから大型連休始まったが新幹線乗り場の改札口から到着した人が続々と出てくる」29日から始まったゴールデンウィーク。陸の玄関口、鹿児島中央駅にはスーツケースやお土産を持った人の姿が見られました。(福井から観光)「