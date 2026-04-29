秋田を代表する伝統工芸品の「樺細工」。その材料となるヤマザクラの植林が仙北市で行われました。山林の荒廃などでヤマザクラは年々減少していて、貴重な資源を育てて伝統を未来へつないでいく産地づくりを目指します。仙北市西木町のかたまえ山森林公園で行われたヤマザクラの植林には市や樺細工の職人などが参加しました。角館工芸協同組合 八胗良太郎理事長「この樺細工の将来、やはり若い人方が材料に心配なくやってい