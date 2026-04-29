ザ・ダムドが、50周年ツアーの日本公演を9月に東京と大阪で開催することを発表した。初シングル「New Rose」、デビュー・アルバム『地獄に堕ちた野郎ども（Damned Damned Damned）』で結成すぐにパンク誕生の歴史に欠かせない名盤を完成させた、三大ロンドン・パンク・バンドの一つである重鎮ダムドの見逃せない公演となる。＜ライブ情報＞大阪9月17日（木）GORILLA HALL OSAKASUPPORT ACT 出演予定ありOpen 18:00 / Start 19:00TI