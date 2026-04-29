熊本駅は帰省客や観光客で朝から混雑しました。 【写真を見る】「つかまり立ちだった娘が…」孫の成長を手土産にゴールデンウィークの帰省賑わう熊本駅大型連休を楽しむ人たちの声 JR熊本駅には、ゴールデンウイークを利用して帰省する人の姿がありました。 前回は娘はまだつかまり立ち 東京から妻の帰省に同行「前に帰った時は、娘はまだつかまり立ち。できることがいっぱい増えたので、その姿を