◇パ・リーグ楽天3―5ロッテ（2026年4月29日ZOZOマリン）楽天の前田健太投手（38）が29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に今季3度目の先発登板。4回0/3を7安打5失点で2敗目を喫し、NPB復帰後初勝利はならなかった。チームは4連敗で借金2となり、4位に転落した。日本球界での最後の白星は広島時代の15年10月2日の中日戦。11年ぶりの勝利を目指したが、3度目の正直はならなかった。右ふくらはぎの張りで途中降