資料就職説明会 香川労働局は27日、2026年3月に香川県内の高校、大学などを卒業した人の就職内定状況を発表しました。 高校生の内定率は99.0％と、前年同月より0.3ポイント上昇しました。内定者数は1156人で前年同月から8.5％増えました。求職者数1168人に対して求人数は4598人で、求人倍率は3.94倍と、過去2年間より低くなっています。 大学生の内定率は97.2％で、前年同月より0.1ポイント低くなっています。内定者