4月27日に板野町の交差点で街灯に衝突し死亡した軽乗用車の女性について、警察は身元と死因が判明したと発表しました。27日午前9時20分頃、板野町犬伏の交差点で軽乗用車が街灯に衝突し、運転していた女性が死亡しました。警察のその後の調べで、死亡したのは上板町に住む79歳の無職の女性で、死因は脳の一部である延髄を断裂したことによるものと判明しました。警察は引き続き事故の原因を調べています。