ゴミが気になったときに、さっと使えるコードレス掃除機。スタイリッシュでインテリアになじみやすく、手軽に使えるモデルが多いことから、今では定番の掃除機として選ばれています。しかし、メーカーからさまざまなタイプが販売されていて、どれがいいのか迷うこともありますよね。そこで今回は、ラク家事アドバイザーの島本美由紀先生監修のもと、コードレス掃除機のメリットや特徴から、失敗しない選び方までをわかりやすく解説