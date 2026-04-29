歌手の浜崎あゆみ（47）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。人気の筋肉芸人と並んでも引けを取らない、鍛え上げられた肉体に賞賛の声が相次いだ。浜崎は「例年であれば4月8日にお祝いしていただいて来たデビュー記念日を、今年は4月いっぱいかけて、東京・名古屋・神戸とアリーナツアーにしてお祝いしていただくというスペシャルなプレゼントをいただき感無量です」と記し、現在開催中の全国ツアーのステージショット