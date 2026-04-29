北海道旭川市の経営者らが「旭川有志の会」を立ち上げ、旭山動物園で飼育されている動物の写真の展示を2026年4月29日から旭川市内で始めました。旭山動物園を巡っては、職員の男性が警察から事情聴取を受けるなどしていて、動物園のイメージ悪化が懸念されていました。 写真が展示されている施設はJR旭川駅と旭川空港、イオンモール旭川駅前の3か所です。旭川市出身のプロカメラマン・今津秀邦さんが撮影した旭山