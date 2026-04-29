２９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３０．８４ポイント（１．２９％）高の２６０１０．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２２．６４ポイント（１．４２％）高の８７６７．４５ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１３３０億８６００万香港ドルとなっている（２８日前場は１３１１億９０９０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ。