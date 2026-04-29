2026年4月の新作5品まとめ(4月28日発売予定)本記事ではミニストップで4月28日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、コーヒーやチョコを使ったスイーツを中心に、サンドイッチやおにぎり、寿司などの軽食もそろった、バラエティ豊かなラインナップで商品が登場しています。ミニストップ2026年4月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご