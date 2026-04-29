ゴールデンウィークの後半は、5月3日(日)から4日(月)にかけて日本海を低気圧が進む見込みです。そのため、西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。5月3日の雨と風の予想ですが、低気圧は朝鮮半島を抜け日本海を北東方向に進みそうです。寒冷前線の通過にともない、昼過ぎから九州北部で雨が強まり、夜にかけて近畿や北陸などにも発達した雨雲がやってきそうです。雨雲の中心は、5月4日には次第に東へと移りそうです。午前