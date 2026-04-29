日本テレビ系列で現在放送中の波瑠・麻生久美子W主演の『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時〜）。第4話「旅の答えは太宰治に…23年ごしの再会、そして告白。」が4月29日に放送予定です。【写真】カズトの面影を宿した青年・奏の正体は…？仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。ルナは鋭い洞察力で、