俳優の寺島しのぶ（53）が27日、自身のインスタグラムを更新。長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）との2ショットを公開し、“そっくり”な姿に反響が集まっている。【写真】「まぁ可愛い」「そっくり」寺島しのぶ＆13歳長男の親子2ショット寺島は「無事を祈ります。謙虚にそして大胆に」と、舞台「四月大歌舞伎」へ出演する長男へ愛情深いメッセージをつづり、車内で撮影された親子2ショットを披露した。この写真に、