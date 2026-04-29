26日、新宿高島屋で行われたアパレルブランド「and per se」のイベントに、プロ2年目の都玲華が出演した。シーズン真っ只中でのトークショーとあって、詰めかけたファンに“今”のゴルフのリアルを届けた。【連続写真】“ノーバン”ならず…頭を抱える都玲華の一投昨年はルーキーイヤーを戦い抜き、メルセデス・ランキング50位でフィニッシュ。今季の出場権を手にし、シード選手としてツアーに臨んでいる。ルーキーイヤーを通じて