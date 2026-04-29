２０２３年には侍ジャパンの監督としてＷＢＣで世界一に導き、日本ハムのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）を務める栗山英樹氏と、元日本ハム投手でキャスターとしても活躍中の斎藤佑樹氏が２０２６年８月、特別プログラム「野球未来キャンプ２０２６」を北海道で開催する。次世代を担う子供たちに野球の楽しさを伝え、未来の野球界を育むことが目的だ。強い絆で結ばれた二人が野球界への恩返しとして、特別プログラ