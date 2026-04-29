２０２３年には侍ジャパンの監督としてＷＢＣで世界一に導き、日本ハムのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）を務める栗山英樹氏と、元日本ハム投手でキャスターとしても活躍中の斎藤佑樹氏が２０２６年８月、特別プログラム「野球未来キャンプ２０２６」を北海道で開催する。次世代を担う子供たちに野球の楽しさを伝え、未来の野球界を育むことが目的だ。

強い絆で結ばれた二人が野球界への恩返しとして、特別プログラムに取り組む。対象者は、野球が大好きで、「もっと上手になりたい！」と思っている小学校４〜６年生。３０名程度を想定し、女子の参加も歓迎する。日程は８月２７日から３０日で、北海道を舞台に楽しく学びの４日間を送る。

集合場所は羽田空港だが、参加者の居住地区によっては新千歳空港も応相談。期間中、３泊４日の参加費（交通費・宿泊費・食費含む）は主催者が負担するという、パパママにとってもありがたいキャンプとなっている（集合場所までの移動は自費。空港での解散後も同様）。

指定の日時・場所に集合することができ、期間中、保護者の同伴なしで団体行動が可能な方で、なおかつ期間中の写真・動画の撮影、並びに事後の各種メディアでの放送・配信等を許諾いただける方が条件。応募締め切りは５月３１日の午後６時となっている。一次選考通過者には、７月中旬を目途に事務局から連絡がある。

日本ハムの監督、選手時代から師弟関係に結ばれた二人。夏の北海道を舞台に、子どもたちへ忘れられない思い出を刻んでいく。