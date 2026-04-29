【ワシントン共同】米国と中南米・カリブ地域5カ国は28日、パナマの主権を支持するとした共同声明を出した。中国当局がパナマ船籍の船舶の航行を妨害したことを念頭に「海上貿易を政治問題化し、西半球諸国の主権を侵害しようとする露骨な試みだ」と非難した。米国務省が発表した。パナマの最高裁は1月、香港系企業によるパナマ運河両端の港の運営契約を無効とする判決を出した。中国当局は中国の港でパナマ船籍の船舶の取り締