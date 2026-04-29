資料香川県空撮 香川労働局によりますと、香川県の2026年3月の有効求人倍率は、1.40倍（季節調整値）で、前月と同じでした（全国平均は1.18倍）。 香川労働局は、香川県の雇用情勢判断を「求人が求職を上回って推移しているものの、このところ持ち直しの動きに弱さがみられる。今後も物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断を据え置きました。 新規求人数は7884人（前年同月比1.0％減少）と2カ月連