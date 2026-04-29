東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」同ブランドから、ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET（ディズニー・ザ・マーケット）」に4つの作品をモチーフにした「晴雨兼用傘」が登場します！ Plus Anq（プラスアンク）「Disney THE MARKET」限定 晴雨兼用傘（折りたたみ傘）&#