東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」

同ブランドから、ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET（ディズニー・ザ・マーケット）」に4つの作品をモチーフにした「晴雨兼用傘」が登場します！

Plus Anq（プラスアンク）「Disney THE MARKET」限定 晴雨兼用傘（折りたたみ傘）

価格：各4,500円

発売日：2026年4月29日(水)（阪急うめだ会場より）

販売店舗：「Disney THE MARKET」催事会場限定

傘骨にカーボンを使用することで、驚きの軽さと高い耐久性を両立した折りたたみ仕様の晴雨兼用傘。

バッグに入れても負担にならず、長時間のお出かけでも快適に持ち運べます。

雨の日も晴れの日も使える兼用タイプで、内側には黒色の生地が張られており、日差しもしっかりと遮ってくれそうです。

持ち運びに便利な専用の傘袋も付属しており、濡れた傘もスマートに収納できる上、ちょっとしたエコバッグとしても活躍。

移動中や建物内でも周囲を気にせず快適に過ごせる、実用性抜群のアイテム。

持ち手は引っ掛けやすいU字型のハンドルになっています。

今回は、「Disney THE MARKET」催事会場だけで出会える傘を紹介していきます。

『わんわん物語』デザイン

繊細なボタニカルラインアートが美しい『わんわん物語』のデザインの傘。

上品なベージュの生地に、爽やかなブルーのラインでバラなどの花々を表現。

「レディ」と「トランプ」がパスタを食べる名シーンもデザインされています。

ベージュとブルーの美しいコントラストが、雨の日も晴れの日もクラシカルな華やかさを添えてくれそうです。

『ヘラクレス』デザイン

淡いパープルとホワイトの切り替えが大人っぽい雰囲気の『ヘラクレス』デザインの傘。

物語の舞台を感じさせるギリシャ風の幾何学模様（雷文）が融合してデザインされています。

傘の縁には、お花を見つめる「メグ（メガラ）」のシルエットも。

星の煌めきも散りばめられ、上品でロマンチックな仕上がりです。

『ミラベルと魔法だらけの家』デザイン

夜空を思わせる美しい深いブルーのワントーン生地を使用した『ミラベルと魔法だらけの家』デザインの傘。

パッと目を引くエネルギーに満ちたデザインです。

縁には、「ミラベル」をはじめとするマドリガル家の面々のシルエットや、物語の鍵となる魔法のロウソク、蝶、お花などのモチーフを表現。

シルエットはイエローグリーンからオレンジ、ピンクの色鮮やかなカラーになっています。

『くまのプーさん』デザイン

こちらの商品は限定デザインではありませんが、会場に足を運んだらぜひ一緒にチェックしたい新発売のアイテム。

肌馴染みの良い落ち着いたベージュカラーを基調とした「プーさん」のデザインの傘です。

傘の縁に沿って、体操をしたり、ごろんと寝転んだり、お腹をさすったりと、バリエーション豊かなポーズの「プーさん」がぐるりと描かれています。

遊び心あふれるレイアウトで、傘を開くたびに「プーさん」の柔らかな世界観が日常に癒やしを届けてくれます。

実用性とキャラクターの魅力が詰まった、毎日持ち歩きたくなる1本！

Plus Anq（プラスアンク）「Disney THE MARKET」限定 晴雨兼用傘の紹介でした☆

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