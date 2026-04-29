会社組織では、個人を学歴や職務経歴、肩書など「ラベル」で判断する傾向が強い。人材マネジメントに詳しいグローネクサス代表の小出翔さんは「世界的なHRの潮流としては、個人をスキルで評価する方向に大きく変化している。日本でも先進的な企業はそうした方向に舵を切った。企業も個人も意識変革が必要だ」という――。（第4回／全5回）※本稿は、小出翔『誰もが成長し活躍する会社のしくみ』（プレジデント社）の一部を再編集し