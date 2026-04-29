優勝候補同士が激突した超ビッグマッチは、衝撃の展開となった。現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンがブンデスリーガで連覇を達成したバイエルンとホームで対戦。なんと５−４で先勝した。17分にPKで先制されたパリSGは、しかし左ウイングのフビチャ・クバラツヘリアとCFのウスマンヌ・デンベレが２ゴールずつを挙げるなど、自慢の攻撃力が爆発。