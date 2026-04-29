「ユニコーンＳ・Ｇ３」（５月２日、京都）セイントエルモズが世代初のＪＲＡダート重賞制覇を目指す。前走の１勝クラスＶは鞍上の好判断が光った。序盤は後方１０番手。向正面でペースが落ち着いたとみるや、すかさず追い上げを開始して３角では２番手を確保した。直線に向いて早々に逃げ馬をパスすると、最後はソラを使いながらでも悠々と後続を振り切った。交流重賞・雲取賞勝ち馬リアライズグリントを未勝利戦で撃破し