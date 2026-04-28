飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２８日、５日目を開催し９Ｒ以降で準決勝戦が行われた。長田稚也（２５＝飯塚）は準決勝戦１１Ｒ、トップスタートを決めた永井大介を２番手から猛追。内、外から攻めたて何度も隙をうかがうが、かわすまでには至らず２着での優出となった。「永井（大介）さんがうますぎました。エンジンは試走からすごく良かった。今節の中では一番の動き。でも、もうひと伸