飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２８日、５日目を開催し９Ｒ以降で準決勝戦が行われた。長田稚也（２５＝飯塚）は準決勝戦１１Ｒ、トップスタートを決めた永井大介を２番手から猛追。内、外から攻めたて何度も隙をうかがうが、かわすまでには至らず２着での優出となった。「永井（大介）さんがうますぎました。エンジンは試走からすごく良かった。今節の中では一番の動き。でも、もうひと伸
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 世田谷で「彼氏が連れ去られた」
- 2. 川崎の３０代女性がはしか感染 ２２、２３日にＪＲ南武線と東急線利用
- 3. 息子と音信不通 会っていた相手
- 4. 日村が休養 設楽が感じた異変
- 5. 「幼少期から殺人衝動」被告証言
- 6. 日村勇紀が休養 妻が食事制限か
- 7. Switch2 充電の必要性が大反響
- 8. ヒカキン「ONICHA」700万本出荷
- 9. AdoがTVで初顔出し「綺麗すぎ」
- 10. 水ダウで人気UPのSEXY女優が引退
- 1. 世田谷で「彼氏が連れ去られた」
- 2. 川崎の３０代女性がはしか感染 ２２、２３日にＪＲ南武線と東急線利用
- 3. 息子と音信不通 会っていた相手
- 4. 「幼少期から殺人衝動」被告証言
- 5. 約1230万円 通勤手当不正受給か
- 6. 都貸金庫から4~5億円盗まれたか
- 7. シャワー券を買い占め 波紋呼ぶ
- 8. 業務委託費を自腹振込 懲戒免職
- 9. 東山動物園ゴリラの息子も大人気
- 10. 新小岩で3人襲撃 金塊が奪われる
- 1. なにこれ…高市首相の投稿に心配
- 2. 太宰治の命日 市が「お願い」
- 3. 5万円の「インフレ手当」提言
- 4. バイクごと転落 郵便物を紛失か
- 5. セクシー女優 実家近くで撮影も
- 6. 交際相手から暴力…5歳が母守る
- 7. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 8. トイレ我慢 内科医が教える裏技
- 9. 村田製作所 データ9万件が流出
- 10. くじ引き当選の市長選 当選無効
- 1. 台湾 日本の渡航警戒をレベル1に
- 2. 日本の大型タンカー 海峡通過か
- 3. 少量の酒でも脳萎縮のリスクあり
- 4. 韓国の人気ダンサーがSNSで注目
- 5. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 6. 銃撃で中止の夕食会 2600食寄付
- 7. ロシア派遣北朝鮮兵2千人戦死か
- 8. ボイジャー1号 装置停止し延命へ
- 9. AI分野の国際会議NeurIPSがおわび、中国学術界からの集団ボイコット受け―中国メディア
- 10. 韓国 2030年まで年金支出増加か
- 1. クラファン大手 個人情報流出か
- 2. UAE 石油輸出国機構から脱退か
- 3. 鰻が異例の安さ うな丼800円引き
- 4. 出光タンカーホルムズ海峡通過か
- 5. 新ルール エレコムがお詫び発表
- 6. 7月にロイヤルブレッド値上げへ
- 7. 高齢者医療費 原則3割へ提言
- 8. 東京電力「黄金株」導入を検討か
- 9. 廃墟モールに「バナナの苗工場」
- 10. TDR運営会社 売上高が過去最高
- 1. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 2. ノースフェイスがAmazonでお得に
- 3. シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのオリジナルマスコット「ペントン」生誕20周年を記念し魅力的な宿泊プランを7月よりスタート
- 4. 【ケータイラボ】新スタイル！全画面フルスライド FULLFACE「913SH」は使いやすい？
- 5. "衝撃の事実"にネットが騒然
- 6. 宅内用Wi-Fiルータ SoftBank Air 02発表。4x4MIMOとCAで受信261Mbps、3日3GB制限無し
- 7. iTunesローカル音楽ライブラリが消えるバグをアップルが認める。来週にも修正パッチ公開
- 8. ボクサーたちが「ヘッドギア」を着けなくなった理由
- 9. 話題のSIMフリースマホの新機種に電波暗箱も！携帯電話系の人気イベント「IIJmio meeting 13」の展示コーナーを紹介【レポート】
- 10. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : 消し跡が目立たない消去法
- 11. Synology WiFiルーター「RT2600ac」を使ってみたら予想以上の多能さに驚いた
- 12. ソフトバンク iPhoneXの価格発表
- 13. 東京ディズニーランド『クリスマス・ファンタジー』#2 谷口彩菜さんと写真巡り - GetNews girl XMAS トップフォト
- 14. サムスン、「Anti SDE AMOLED」を商標出願。VR向け高精細ディスプレイか？
- 15. たくさんの写真をワンタッチで1枚に！コラージュ作成テクニック：iPhone Tips
- 16. 熱狂の60年代UKを描く『マイ・ジェネレーション ロンドンをぶっとばせ！』 世代を問わず“戦う者”に響く傑作ドキュメンタリー
- 17. 手持ち型の遠隔拘束具「BolaWrap 100」がアメリカの警察に革命を起こすか：世永玲生の電網マイノリティ
- 18. 犬引き取ったと嘘 YouTuber炎上
- 19. 「ロレイン」と朝食を 朝食ロボットがホテルで実証実験、目玉焼きやベーコンを提供
- 20. AMDがノートPC向け新世代CPU「Ryzen 5000」シリーズを発表
- 1. ヤクルト・オスナ 異例の2軍抹消
- 2. TWICEのライブ演出で試合が中断
- 3. りくりゅう引退会見 木原秒泣き
- 4. 阪神 森下が自打球を受けて交代
- 5. 原口元気 延長戦116分に決勝弾
- 6. 大谷の「新情報」米で一斉速報
- 7. 尚弥vs潤人の下馬評を一刀両断
- 8. 強豪相手では 上田の実力疑問視
- 9. バトルスタディーズ第3巻発売記念！上重 聡さん（日本テレビ）×なきぼくろ先生【PL学園OB対談 第1回】
- 10. ガンバ遠藤保仁コーチがもたらす２つの効果。倉田秋は実感「空気感は去年とは違う」
- 11. 【MLB】「あんなのはフィクション」名将が語る一世を風靡した“マネーボール”の真実とカムバックが続くベテラン監督の手腕とは？
- 12. ストレス乗り切れる意外な食材
- 13. りくりゅう引退 三浦が秘話告白
- 14. 涙連発の木原 終始笑顔の三浦
- 15. 三浦璃来明かした「あと4年…」
- 16. フィギュア界の驚きの贈り物事情
- 17. 春巡業途中離脱の横綱・大の里が幕下以下力士と15番で11勝4敗「精度を上げていかないと間に合わない」
- 18. 巨人・川相昌弘 ベンチ入りせず
- 19. 大の里 夏場に危機感抱かせる
- 20. 【ブリーズアップセール】牝馬の最高落札額は「トーセンナチュラルの２０２４」の２６００万円
- 1. 日村が休養 設楽が感じた異変
- 2. 日村勇紀が休養 妻が食事制限か
- 3. Switch2 充電の必要性が大反響
- 4. ヒカキン「ONICHA」700万本出荷
- 5. AdoがTVで初顔出し「綺麗すぎ」
- 6. 水ダウで人気UPのSEXY女優が引退
- 7. 日村 休養直前に見せた「異変」
- 8. エキストラから参加費徴収 賛否
- 9. りくりゅう・三浦璃来の祖母が友人に明かした「2人は結婚するのか？」への“答え”
- 10. 戸田恵梨香は「リアル細木数子」
- 1. 男狩りのババア 社内で関係持つ
- 2. 彼女ならイケる…。遊び人の男性に狙われやすい女性の「特徴」
- 3. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 4. アレルギー食材を早く進めるべき
- 5. 「をかしひつじや」とコラボ
- 6. スケボーに乗るスヌーピーが登場！ブルックス ブラザーズ×PEANUTS春夏コレクション発売中
- 7. 外国人指導に奮闘 教習所の現実
- 8. 元フジアナ「大躍進」の理由は
- 9. ウソ、不倫？ 理想的な結婚をした友人の信じられない姿に…／離婚するなら、今日かもしれない（26）
- 10. 毎日七変化！ キュートなリラックスウェア
- 11. クラブカルチャーをランウエイで再現するマルセロ・バーロン【15-16AWメンズ】
- 12. ディースクエアードが限定ショップを阪急うめだ本店にオープン、夏木マリ&ジローラモのトークショーも
- 13. 8月25日の運勢第1位は天秤座！ 今日の12星座占い
- 14. 12星座【恋妻家男子】ランキング 蠍座男性は寝ている妻にキスしてときめく！
- 15. 12星座【超常現象に遭いやすい】ランキング 蠍座は目に見えないものを見てしまう……
- 16. 女子力に響く男性の一言
- 17. 「食堂」の次は「カフェ」へ！おいしく食べて健康になるタニタの新業態店がオープン
- 18. 超初心者でもできる!「ディズニー仮装」手作り衣装 4つの準備完全マニュアル＆めげずに完成させるコツ
- 19. スタバワッフル ＋30円で激ウマ
- 20. パーマあり？なし？清楚見せの黒髪ミディアムでおしゃれして！