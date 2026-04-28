女優の小池里奈(32)がこのほど、SPA!デジタル写真集「あなたのページをめくる」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】胸の紐がハラリ…書店でドキドキの出会い 街の書店を舞台に紡がれた奇跡の恋物語を、グラビアカットのみで表現していく。隣のテーブル席で読書にふけるデコルテまぶしい姿と笑顔を近距離で見るようなドキドキ姿も披露している。 その後は自身の部屋へ大胆に誘って…と