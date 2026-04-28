２７日の日本テレビ「しゃべくり００７」では「偏差値７０超天才軍団の勝てる勉強法」企画が放送された。謎解きクリエーターの松丸亮吾が登場。男子御三家とされる麻布中学・高校出身で「算数満点で合格」と紹介された。東大工学部に進学し、在学中に会社を設立したとも紹介された。松丸は麻布高校は自由な校風で「私服・金髪ＯＫ」と在学当時を紹介。「制服をみんなほぼ持ってなくて。正確には中１の入学式の時に作るん