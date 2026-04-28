【モデルプレス＝2026/04/28】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃10が4月28日に放送された。中間評価の模様が放送され、次回2人の候補者が脱落する。【写真】HYBEオーディション候補者、最終審査進出者発表の様子◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を