ノア２日の東京・両国国技館大会の会見が２８日に都内のホテルで行われ、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が無礼を続けるＯＺＡＷＡ（２９）に?天誅?を下した。同大会でシェイトン・ヘイストを相手にＶ７戦を行う稲村だが、会見では出番前に登場。同大会で対戦する内藤哲也とＯＺＡＷＡの乱闘に割って入り制しようとした。だが、ＯＺＡＷＡから水を吹きかけられて激高しテーブルにたたき