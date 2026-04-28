山口周『コンテキスト・リーダーシップ「最高の上司」と「最悪の上司」は文脈で決まる』（光文社）が発売から一週間で1万部の大増刷が決まった。 【画像】山口周によるリーダーシップ本、優れたリーダーになるための新視点 「最高の上司」と「最悪の上司」は、いったい何が違うのか。実は、やっていることはほとんど同じーー。文脈（＝コンテキスト）によって、仕事を任