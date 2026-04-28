ノア５月２日の東京・両国国技館大会の会見が２８日に都内のホテルで行われ、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）と対戦する「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ（２９）が悪態をまき散らした。Ｔ２ＫＸとＬＴＪの対抗戦３試合目で内藤と一騎打ちするＯＺＡＷＡは、同日開催されるＧＨＣヘビー級王座戦「王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝） vs 挑戦者シェイン・ヘ