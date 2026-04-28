富山県は、同僚の女性職員のアパートの部屋の鍵を盗んで侵入を繰り返したなどとして、住居侵入と窃盗の罪で現在、裁判中の県立中央病院の看護師の男を、きょう付で懲戒免職にしました。これはきょう、県が会見を開いて発表しました。県などによりますと、県立中央病院の看護師、井田晋一朗被告（32）は、去年7月、富山市のアパートに住む同僚の20代女性の部屋の鍵を盗み、複数回にわたって部屋に侵入したうえ、去年12