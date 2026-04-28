2025年7月期に放送された「初恋DOGs」は、TBSのドラマチームが、数々のグローバルヒットを生み出してきた韓国の制作会社「STUDIO DRAGON」と初めてタッグを組んだ日韓共同制作のラブストーリー。タイトルにも"DOGs"とあるように、愛犬同士の一目ぼれから始まる、"こじらせ大人"3人の国境を越えた恋と友情が描かれ、好評を博した。 清原果耶、成田凌、ナ・イヌの共演で描かれる不器用なラブストーリー離婚訴訟を中心に取り扱う弁護