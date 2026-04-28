株式会社モンテディオ山形は28日に開かれた定時株主総会と臨時取締役会で取締役会長にエスコン専務取締役の中西稔氏を選任しました。株式会社モンテディオ山形は28日の株主総会と臨時取締役会で非常勤の取締役会長に中西稔氏（73）を選任しました。中西氏は新スタジアム建設に出資を予定している不動産開発会社エスコンの専務取締役で28日非常勤の会長に就任しました。このほかエスコンからは常勤の取締役に鍋山洋章氏（58）、非常