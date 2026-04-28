GIGA-BYTE TECHNOLOGYは、ゲーミングディスプレー「GIGABYTE MO27Q28GR」の、日本での取り扱いを開始した。国内正規代理店を通じて、GIGABYTEストア（公式）限定で販売している。●競技レベルのゲーミング性能「GIGABYTE MO27Q28GR」は、27インチWOLEDパネル採用のゲーミングディスプレー。WQHD（2560×1440）の解像度と0.03ms（GTG）の応答時間、最大280Hzのリフレッシュレートで動作する。同製品は、昨年秋に販売を開始し