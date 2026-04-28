【第3話・4話】 4月28日連載開始 第3話を読む 【拡大画像へ】 双葉社は4月28日、黒江S介氏によるマンガ「悪魔と俺と」第3話「悪魔と俺と節分」と第4話「悪魔と俺とごみの分別」をwebアクションにて無料公開した。 第3話では、悪魔と一緒に節分を楽しむが、節分を悪魔がやっていいのか気になってしまう。第4話では、悪魔のツノが取れてしまい、ごみの分別に悩むことになり……。 なお