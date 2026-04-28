J３の鹿児島ユナイテッドFCが４月28日、代表取締役の交代を発表。同24日に開催された株主総会および取締役会で決議された。クラブによると、これまで代表取締役を務めていた湯脇健一郎氏から、４月３日の取締役会にて辞任の申し出があり、後任として徳重剛氏が再び代表取締役に就任。なお、湯脇氏は今後も取締役としてクラブ運営に携わる。鹿児島は今回の体制変更を経て、「経営体制をより一層強化し、クラブの持続的な成長