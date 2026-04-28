アニメ専門チャンネル・アニマックスを運営するアニマックスブロードキャスト・ジャパンは、無料映像配信サービス「FASTチャンネル（Free Ad-supported Streaming Television）」・「V FASTチャンネル」において、「アニマックス FREE」を4月から開始。新旧の人気アニメを24時間365日放送している。 アニマックスFREEでは、「スペースコブラ」、「未来警察ウラシマン」、「新・ど根性ガエル」、「とんでも戦