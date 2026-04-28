アニメ専門チャンネル・アニマックスを運営するアニマックスブロードキャスト・ジャパンは、無料映像配信サービス「FASTチャンネル（Free Ad-supported Streaming Television）」・「V FASTチャンネル」において、「アニマックス FREE」を4月から開始。新旧の人気アニメを24時間365日放送している。

アニマックスFREEでは、「スペースコブラ」、「未来警察ウラシマン」、「新・ど根性ガエル」、「とんでも戦士ムテキング」、「キャッツ・アイ」などを配信している。

FASTは無料広告型ストリーミングテレビの略称で、スマートTV（Connected TV）を中心とした新たな視聴スタイルとして、北米やアジアを中心にオンデマンド型の視聴を上回る勢いで急速に伸びている放送型の映像配信サービス。

衛星放送など有料プラットフォームのビジネスモデルの基本であった、プロバイダーから支払われる配信料金が存在せず、広告収入のみで成立しており、映像コンテンツを持つ多くの事業者が参入障壁の低さから新たな収入源として注目されている。

従来のテレビ放送のように、チャンネルを選択するだけで番組が次から次へと流れてくるため、膨大な映像の中から見たい番組を探す労力を極力無くし、好きなジャンルの番組をSVOD(サブスクリプション・ビデオ・オン・デマンド)・定額制動画配信サービスとは違い、無料で楽しめるのが特徴。

Fire TV/Google TV/Android TVに「V FASTチャンネル」アプリをインストールしたり、「V FASTチャンネル× TV Stick」をテレビのHDMI端子に接続して視聴できる。テレビだけでなく、スマホに「V FASTチャンネル」アプリをインストールして視聴も可能。