タンク上部から赤い炎消火活動の様子も広島県三次市の製薬工場で火災があり、少なくとも5人がけがをしています。【写真を見る】「タンクが爆発した」広島・三次市の製薬工場で火災男性5人けが、重傷者も消防車8台が出動し消火活動中先ほど撮影した上空からの映像では、タンクの上部から、炎があがっていて、消防隊員による消火活動の様子が確認できます。火事があったのは、三次市南畑敷町にある製薬会社の工場です。消防に