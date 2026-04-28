【モデルプレス＝2026/04/28】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が4月26日までに自身のInstagramを更新。5月22日にリリースとなるニューアルバム『’PUREFLOW’ pt.1』のリード曲となる「CELEBRATION」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】K-POP美女「ワイルドさがあって素敵」大胆素肌際立つ衣装姿◆ユンジン、MV衣装で大胆に肌見せユンジンは「Celeに登場！」（※日