LE SSERAFIMユンジン、大胆素肌際立つ衣装姿に熱視線「圧倒的な美」「スタイルが異次元」
【モデルプレス＝2026/04/28】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が4月26日までに自身のInstagramを更新。5月22日にリリースとなるニューアルバム『’PUREFLOW’ pt.1』のリード曲となる「CELEBRATION」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「ワイルドさがあって素敵」大胆素肌際立つ衣装姿
ユンジンは「Celeに登場！」（※日本語翻訳）とつづり、写真を複数枚投稿。「CELEBRATION」のミュージックビデオの中で登場する衣装を披露した。デザインブラトップにダメージ加工の入ったニット、スリットスカートとベージュ系統一コーディネートを公開している。ブラトップからは引き締まったウエストや美しい素肌が覗いている。
この投稿に「カッコよすぎ」「圧倒的な美」「ワイルドさがあって素敵」「肌綺麗です」「ウエスト美しい」「眼福です」「スタイルが異次元」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP美女「ワイルドさがあって素敵」大胆素肌際立つ衣装姿
◆ユンジン、MV衣装で大胆に肌見せ
ユンジンは「Celeに登場！」（※日本語翻訳）とつづり、写真を複数枚投稿。「CELEBRATION」のミュージックビデオの中で登場する衣装を披露した。デザインブラトップにダメージ加工の入ったニット、スリットスカートとベージュ系統一コーディネートを公開している。ブラトップからは引き締まったウエストや美しい素肌が覗いている。
◆ユンジンの投稿に反響
この投稿に「カッコよすぎ」「圧倒的な美」「ワイルドさがあって素敵」「肌綺麗です」「ウエスト美しい」「眼福です」「スタイルが異次元」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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