ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月28日から始まったキャンペーンを紹介します。「爽 バニラ」の無料券も登場「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月4日までが購入対象の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは6つあります。1つめの対象商品は、明治「ザバス」の「プロテインバー チョコレート味」「ソイプロテインバー ビターチョコ味」「プロテインバー