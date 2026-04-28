【ローソン】4月28日からは「ポカリ」300ml購入で900mlサイズ無料券もらえる！4日間限定でアイスカフェラテのサイズアップも無料。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月28日から始まったキャンペーンを紹介します。

「爽 バニラ」の無料券も登場

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月4日までが購入対象の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは6つあります。

1つめの対象商品は、明治「ザバス」の「プロテインバー チョコレート味」「ソイプロテインバー ビターチョコ味」「プロテインバー ミルクチョコレート味」です。

いずれか1個を購入すると、「ザバス」の「プロテインバー チョコレート味」「ソイプロテインバー ビターチョコ味」「プロテインバー ロイヤルミルクティー風味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、大塚製薬「ポカリスエット」（300ml）と「ボディメンテドリンク」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ポカリスエット」（900ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ「ウェルチ 飲む果実1房分のぶどう」（470ml）と「カルピス 濃いめ」（490ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、森永製菓「inゼリー エネルギーレモン」（180g）。

1個購入すると、「inバープロテイン」の「ザクザクチョコ」「ザクザクビター」のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、ロッテ「マカダミアチョコレート ポップジョイ カラメリゼ」「アーモンドチョコレート カリッと香ばしアーモンド ポップジョイ」「リッチアーモンドチョコレート ポップジョイ」です。

いずれか1個を購入すると、「ZERO ビスケット クランチチョコバー」「爽 バニラ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、バンダイ「魚ギョっと釣りグミ」。

1個購入すると、「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月5日から11日まで。

ジャンボアメリカンドッグを100円で買える

【アイスカフェラテ増量無料】

4月28日から5月1日までの期間、アイスカフェラテのMサイズを無料でメガサイズに変更できます。

「メガアイスカフェラテ」は通常価格390円ですが、Mサイズの価格280円で購入可能に。いつもより110円お得に、たっぷりアイスカフェラテを楽しめます。

【ジャンボアメリカンドッグ100円】

5月1日から3日までの期間、「ジャンボアメリカンドッグ」を100円で販売します。

通常価格148円から48円引きです。

【飲料50円引き】

4月28日から6月1日までの期間、対象の飲料（900ml〜1L）を1本購入すると、次回対象の飲料に使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●コカ・コーラ 綾鷹（950ml）

●UCC 職人の珈琲 無糖 PET（900ml）

●伊藤園 お〜いお茶 緑茶（1L）

●伊藤園 お〜いお茶 ほうじ茶（1L）

●伊藤園 リラックスジャスミンティー（1L）

●伊藤園 ヘルシールイボスティー（1L）

●伊藤園 大豆イソフラボン黒豆茶（1L）

●アサヒ カルピスウォーター（900ml）

クーポン利用期間は4月28日から6月1日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ