27日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマン(PSG)とのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグに臨む。準々決勝でレアル・マドリードを撃破した同クラブと前回王者PSGがファイナル進出をかけて戦うこの準決勝は、事実上の決勝戦とも言われている。バイエルンに不利な点は、指揮官のヴァンサン・コンパニ監督が累積警告によって1stレグではベンチ入りできないことだろう。しかし、同監督は勝敗の決するのはあ