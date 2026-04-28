２８日前引けの日経平均株価は前営業日比２９９円１５銭安の６万０２３８円２１銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は９億９８６１万株、売買代金概算は４兆２１０２億円。値上がり銘柄数は１１９６、対して値下がり銘柄数は３２７、変わらずは４４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は半導体の主力銘柄の一角に売りが出て、日経平均が押し下げられる格好となった。中東情勢が依然として不透明なほか、前日の米国