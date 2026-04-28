俳優の平愛梨さんは4月27日、自身のInstagramを更新。妹で俳優の平祐奈さんとウエンツ瑛士さんとのスリーショットを披露しました。【写真】平愛梨、妹＆ウエンツ瑛士との仲良しショット「素敵なミュージカルですね」愛梨さんは「舞台観劇『新宿発8時15分』を妹と観劇しました」とつづり、写真を1枚載せています。ウエンツさんが出演している舞台『新宿発8時15分』を祐奈さんと共に見に行ったようです。その際のスリーショットを